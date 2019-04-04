Müge Anlı'dan Kayıp Kadına İlişkin Açıklama
10 dakika önce
Kayıp Fatma Uyanık olayında yeni gelişmeyi Müge Anlı duyurdu.
Kayıp Fatma Uyanık olayında yeni gelişmeyi Müge Anlı
duyurdu. Karaman
'ın Sarıveliler
ilçesinde 6 Ekim 2017'de kaybolan Fatma Uyanık ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Müge Anlı, bugün o sıcak gelişmeyi duyurdu. Anlı, 31 yaşındaki Uyanık'ın kaybıyla ilgili olarak savcılığın düğmeye bastığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını aktardı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:36 Kaynak: İHA
Komünist Başkan'a, "Söylenemeyecek Güvenlik Gerekçesiyle" Mazbatası Verilmedi
Ekrem İmamoğlu, Gizlice Eyüp Sultan Camii'ne Gitti
İhracat İlk Üç Ayda 44,5 Milyar Dolara Ulaşarak Türkiye Tarihinin Rekorunu Kırdı
Merkez Bankası: Gıda Enflasyonu Sebze ve Meyve Fiyatlarındaki Artışa Bağlı Olarak Yükseldi