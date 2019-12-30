Müge Dağıstanlı'nın acı kaybı!

Bu zor gününde onu bir çok kişi yalnız bırakmazken, partneri Gülşen Yüksel de bir an olsun yanından ayrılmadığını söyledi. Konuşurken gözler dolan Dağıstanlı, babasına son kez canlı yayında işte böyle teşekkür ve veda etti...



