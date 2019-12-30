Müge Dağıstanlı'nın acı kaybı! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Müge Dağıstanlı'nın acı kaybı! - Son Dakika Magazin

Müge Dağıstanlı'nın acı kaybı!

6 saat önce

Bu zor gününde onu bir çok kişi yalnız bırakmazken, partneri Gülşen Yüksel de bir an olsun yanından ayrılmadığını söyledi.

Müge Dağıstanlı'nın acı kaybı!, System.String[]

Bu zor gününde onu bir çok kişi yalnız bırakmazken, partneri Gülşen Yüksel de bir an olsun yanından ayrılmadığını söyledi. Konuşurken gözler dolan Dağıstanlı, babasına son kez canlı yayında işte böyle teşekkür ve veda etti...


Gülşen Yüksel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:00 
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