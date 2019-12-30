Bu zor gününde onu bir çok kişi yalnız bırakmazken, partneri Gülşen Yüksel de bir an olsun yanından ayrılmadığını söyledi.
Bu zor gününde onu bir çok kişi yalnız bırakmazken, partneri Gülşen Yüksel de bir an olsun yanından ayrılmadığını söyledi. Konuşurken gözler dolan Dağıstanlı, babasına son kez canlı yayında işte böyle teşekkür ve veda etti...
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30.12.2019 18:36:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müge Dağıstanlı'nın acı kaybı! - Son Dakika