Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 2025 Raporu

Türkiye'nin ilk 112 Acil Çağrı Merkezleri arasında yer alan ve 2015 Kasım ayında hizmet vermeye başlayan Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 2025 yılında 1 milyon 360 bin 165 çağrı aldı. En fazla çağrı yüzde 45,6 ile sağlık olurken, Emniyet yüzde 36,64 olarak gerçekleşti.

155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 110 İtfaiye, 112 Sıhhi İmdat, 177 Orman Yangın İhbar ve 122 AFAD acil çağrı numaralarının 112 Acil Çağrı Merkezi çatısı altında toplanmasının ardından Muğla 112 acil Çağrı Merkezi 11 yılda 13 milyon 260 bin çağrıya cevap verdi.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 2025 yılı değerlendirme toplantısı yapılırken, toplantıda 2025 yılı verileri ve 2026 yılı hedefleri değerlendirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi ve paydaşlarının katılım sağladığı toplantıda vatandaşlara da asılsız çağrılar konusunda uyarı yapıldı. Asılsız çağrı ihbarlarının

Gerçek çağrı yapılan vatandaşları olumsuz etkilediği açıklanırken, Emniyet, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, Orman, Sahil Güvenlik gibi kurumların çağrı numaralarının 112 numarası üzerinde birleştiği açıklandı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi 2025 yılı değerlendirmesinde yapılan çağrıların oranları da açıkladı. 2025 yılında Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 1 milyon 360 bin 165 çağrı alınırken, 2024 yılına oranla yüzde 3 azalma olduğu açıklandı. En yoğun çağrı alınan ayını 173 bin 311 çağrı ile Ağustos ayı, en sakin ayın ise 79 bin 586 çağrı ile Şubat ayı olduğu açıklandı.

Türkiye genelindeki çağrıların yüzde 1,4'ü Muğla'dan

Yapılan değerlendirme toplantısında Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aldığı çağrı oranının Türkiye genelindeki çağrı oranının yüzde 1,4'ü karşıladığı açıklandı. Yapılan çağrıların dağılımında ise Sağlık yüzde 45,6, Emniyet yüzde 36,64, Jandarma yüzde 11,58, İtfaiye yüzde 2,82, Sahil Güvenlik yüzde 1,87, Orman yüzde 1,49 ve AFAD'a 1.110 vaka formu gönderildi. Çağrıların yüzde 81'i doğrudan 112 hattına yapıldı. Gereksiz çağrılar nedeniyle 2025 yılında 18 kişiye idari para cezası uygulandı. Muğla 112, daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü bir acil çağrı hizmeti için çalışmalarını sürdürdüğü, kurumlar arası iş birliği ve hizmet kalitesi öncelikleri olduğu belirtildi. - MUĞLA