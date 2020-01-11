Muğla 34 yelkenli kış trofesi için yarıştı - Son Dakika
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Muğla 34 yelkenli kış trofesi için yarıştı

6 saat önce

34 yelkenli kış trofesi için yarıştıMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1'nci bölüm mücadelesi başladı.

34 yelkenli kış trofesi için yarıştı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1'nci bölüm mücadelesi başladı.

Marmaris'te bir yat kulübünün (Marmaris Uluslar arası Yat Kulübü) bu yıl 12'ncisini düzenlediği 1'inci bölüm kış trofesi yarışlarına, 34 yelkenli yatla 340 sporcu katıldı. 'IRC' adı altında 6 bölümden oluşan kategorilerin 1'inci bölümünde ilçe körfezinde yelkenciler kıyasıya yarıştı. Farklı renklerde yelken açan yelkenciler, izleyicilere görsel şölen sundu. Vatandaşlar, rekabeti Kordon ve Atatürk Caddesi'nden izledi. Yarışmanın 2'nci ayağı olan Pazar günü ilçe körfezi dışı ve coğrafi rotalarla yarışmanın tamamlanacağı bildirildi.

Muğla 34 yelkenli kış trofesi için yarıştı

Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
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