Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı - Son Dakika

Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı

20.11.2020 11:30

Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesi kapsamında Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar 2 bin 321 tekneden 2 milyon 237 bin 68 litre atık su topladı.

Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Mavi Deniz Temiz Kıyılar' projesi kapsamında Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar 2 bin 321 tekneden 2 milyon 237 bin 68 litre atık su topladı.

MUĞLA - Bin 480 kilometre kıyı şeridine sahip olan Muğla'da Büyükşehir Belediyesi denizlerdeki teknelerden atık toplamaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, "Mavi Deniz Temiz Kıyılar" projesi ile başlattığı denizden atık toplama hizmetinde Ocak 2020 tarihinden bu güne kadar 2 bin 321 tekneden 2 milyon 237 bin 68 litre atık su, bin 213 litre atık yağ, 4 bin 350 litre sintine, 169 bin 979 poşet evsel atık topladı. Büyükşehir ekipleri bu hizmetlerini 6 tekne, 2 atık alım merkezi ile gerçekleştiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün doğası ve tarihi güzellikler ile özel bir şehir olan Muğla'da mavi ve yeşili korumak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Gürün; "Muğla dantela gibi eşsiz kıyıları ile sadece Türkiye'nin değil Akdeniz'e kıyısı olan dokuz ülkeden de daha uzun kıyı şeridine sahip. Mavi yolculuğun başladığı, mavi ve yeşilin her tonunu cömertçe sergilediği bu güzellikleri korumak için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Göcek ve Akyaka'da atık alım merkezlerimiz ve 6 teknemizle deniz araçlarından atık topluyoruz. Akyaka Göcek'ten sonra Marmaris Karacasöğüt'te de alım tesisimizi yapıp orada da hizmet vermeye başlayacağız. Muğla'mızı mavi ve yeşili ile koruyarak geleceğe taşıyacak, çocuklarımıza daha yaşanır bir şehir emanet edeceğiz" dedi.

Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı
Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı
Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı
Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı
Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı
Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı
Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı
Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı

Büyükşehir Belediyesi, Deniz Temiz, Muğla, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Denizlerden 2 milyon 237 bin litre atık toplandı - Son Dakika


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