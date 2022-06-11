Muğla Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi caminin görselleri tepki topladı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi caminin görselleri tepki topladı

11.06.2022 17:58
Muğla Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi caminin görselleri tepki topladı

Muğla'nın Datça ilçesinde restore edilerek eski/yeni fotoğrafı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından sosyal medyadan paylaşılan tarihi Çeşmeköy Camisi'ndeki restorasyon tepkilere yol açtı.

Muğla'nın Datça ilçesinde restore edilerek eski/yeni fotoğrafı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından sosyal medyadan paylaşılan tarihi Çeşmeköy Camisi'ndeki restorasyon tepkilere yol açtı.

Datça ilçesine bağlı Cumalı Mahallesi Çeşmeköy mevkisinde bulunan tarihi Çeşmeköy Camisi, Muğla Büyükşehir Belediyesince restore edildi.

Restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Neydi?/ Ne Oldu?" notuyla caminin eski ve yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Caminin eski görseli ile restorasyonun ardından çekilen fotoğrafı arasındaki fark, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısından tepki topladı.

Tarihi caminin aslına uygun restore edilmediği gerekçesiyle tepkilerin dile getirildiği yorumlar karşısında belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların eleştirilerine büyük önem verildiği belirtildi.

Muğla'ya özgü mimariyi korumak ve yapıların aslına uygun şekilde gelecek kuşaklara aktarılması için gayret sarf edildiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Caminin restorasyon uygulamasında mevcut sıva katmanının korunamayacak şekilde bozulmuş olması sebebiyle sıva raspası ve mevcut duvarlarda sağlamlaştırma uygulamaları yapılmıştır. Knidos Antik Kenti yolu üzerinde bulunan yapının taş duvar örgüsünde sıklıkla devşirme taş malzeme kullanımı, taş örgüsünün belirli bir düzen içermemesi yapının özgün halinin sıvalı olduğuna bir kanıt niteliği teşkil etmektedir. Restorasyon uygulamasındaki kiremit baskılı sıva uygulaması Datça yarımadasında kırsal mimaride sıklıkla görülmekle birlikte tescilli yapının cephe duvarlarında da kısmen görülebilmekteydi. Bu kapsamda kiremit baskılı sıva, yapının özgün haline uygun olarak aslına uygun malzeme ve teknikle yapılmıştır. Yapıdaki tüm uygulamalar yapının onaylı restorasyon projesine uygun olarak restorasyon ilkeleri ve kurallarına göre tamamlanmıştır."

Söz konusu caminin Koruma Kurulunca uygun bulunan restorasyon projesi doğrultusunda tamamlandığı öne sürülen açıklamada, restorasyon süreci ve sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Kuruluna iletildiği, Kurulun 23.01.2019 tarih ve 7581 sayılı kararı ile restorasyonu uygun bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Çeşmeköy Camii Restorasyonu projesinin, Tarihi Kentler Birliğinin her yıl düzenlediği özendirme yarışmasında, Milas Pinarköy Camii ve Bozüyük Cemil Toksöz Konağı ile birlikte "2015 Yılı Proje Dalında Başarı Ödülüne" de layık görüldüğü bildirildi.

Bu arada, tarihi camideki restorasyon çalışmasıyla ilgili Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

YORUMLAR
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Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti Datça'daki 2 asırlık tarihi caminin restorasyonuna tepki Datça'daki 2 asırlık tarihi caminin restorasyonuna tepki
Kaynak: AA

Osman Gürün, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesince restore edilen tarihi caminin görselleri tepki topladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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