15 yıl cezası olan hükümlü JASAT'a takıldı - Son Dakika
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15 yıl cezası olan hükümlü JASAT'a takıldı

06.07.2022 18:44
15 yıl cezası olan hükümlü JASAT'a takıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü JASAT tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince; nitelikli yağma suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin Bozyer Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla A.G yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 yıl cezası olan hükümlü JASAT'a takıldı - Son Dakika

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