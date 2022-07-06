Edinilen bilgiye göre, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince; nitelikli yağma suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'nin Bozyer Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla A.G yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 15 yıl cezası olan hükümlü JASAT'a takıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.