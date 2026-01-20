Muğla'da 2025'te 23,9 Bin Konut Satışı Yapıldı - Son Dakika
Muğla'da 2025'te 23,9 Bin Konut Satışı Yapıldı

20.01.2026 11:59
2025'te Muğla'da konut satışları %14,3 arttı. Yabancılara 389 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı içinde konut satış istatistiklerini yayımladı. Verilere göre 2025 yılı içinde Muğla'da 23 bin 963 konut satışı gerçekleşirken, bunlardan 389'u yabancı ülke vatandaşlarına satışı yapıldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında arttı. Muğla'da Aralık ayı içinde satışı yapılan konut satışı 3 bin 394 olarak gerçekleşti. Bunlardan 34'ü yabancı uyruklu vatandaşlardan oluşuyor. 2025 Aralık ayında satışı yapılan konutlardan 388'i ipotekli, 3 bin 6'sı diğer satış, Bin 156'sı ilk elden satış, 2 bin 238'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

2025 yılının 12 aylık döneminde ise Muğla'da toplam konut satış sayısı 23 bin 963 olarak gerçekleşti. Bunlardan 2 bin 845'i ipotekli satış, 21 bin118'i diğer satış, 7 bin 470'i ikinci el satış, 16 bin 493'ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

