Muğla'da Apiterapi Merkezi kurulma çalışmaları - Son Dakika

Muğla'da, Apiterapi Merkezi kurulması çalışmaları kapsamında Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Vali Tavlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten çalışma kapsamında düzenlenen video-konferans toplantısında, Muğla'da arıcıların arı sütü, polen ve propolis gibi yüksek katma değerli apiterapik ürünleri standartlara uygun şekilde üretmede ve işlemede sıkıntı yaşadığını bildirdi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Muğla'da Apiterapi Ürünleri İşleme Merkezi kurulması yönünde çalışma yapılacağını belirten Tavlı, MUTSO'nun yürüttüğü ve GEKA'nın desteklediği 'Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Fizibilite Raporu'nun hazırlandığını belirtti.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Baha Başçelik, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile projeyle ilgili kurumların temsilcileri katıldı.