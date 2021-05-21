Muğla'da Apiterapi Merkezi kurulma çalışmaları - Son Dakika

Muğla'da Apiterapi Merkezi kurulma çalışmaları

21.05.2021 17:36
Muğla'da Apiterapi Merkezi kurulma çalışmaları, System.String[]

Muğla'da, Apiterapi Merkezi kurulması çalışmaları kapsamında Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Muğla'da, Apiterapi Merkezi kurulması çalışmaları kapsamında Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplantı düzenlendi.

Vali Tavlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten çalışma kapsamında düzenlenen video-konferans toplantısında, Muğla'da arıcıların arı sütü, polen ve propolis gibi yüksek katma değerli apiterapik ürünleri standartlara uygun şekilde üretmede ve işlemede sıkıntı yaşadığını bildirdi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Muğla'da Apiterapi Ürünleri İşleme Merkezi kurulması yönünde çalışma yapılacağını belirten Tavlı, MUTSO'nun yürüttüğü ve GEKA'nın desteklediği 'Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Fizibilite Raporu'nun hazırlandığını belirtti.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan'ın moderatörlüğünde düzenlenen toplantıya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı Baha Başçelik, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) Başkanı Ziya Şahin, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile projeyle ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Muğla'da Apiterapi Merkezi kurulma çalışmaları
Muğla'da Apiterapi Merkezi kurulma çalışmaları
Muğla'da Apiterapi Merkezi kurulma çalışmaları
Muğla'da Apiterapi Merkezi kurulma çalışmaları

muğla ticaret ve sanayi odası, Orhan Tavlı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da Apiterapi Merkezi kurulma çalışmaları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir GS TV'den jet savunma: Başkan Cengiz'in yayınının yarıda kesilmesi bizimle alakalı değildir Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı Organize suç örgütlerine düzenlenen 'Sahil Rüzgarı' operasyonunun detayları ortaya çıktı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti Dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşında uğradığı dehşet olayı anlattı: Aylarca beni kapattığı stüdyoda tecavüz etti

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz         
18:46
Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor         
18:12
"Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi         
17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı pasaportu uyarısı: Yeni ayrımcılıklara yol açmamalı         
17:15
"Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi         
17:00
5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu 5 yaşındaki Eymen'i öldüren anne ve sevgilisi hakkında istenen ceza belli oldu         
16:58
Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te         
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu         
15:41
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi Sedat Peker'in Dubai'de kaldığı otel deşifre oldu! Bambu ağaçları ele verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 18:59:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da Apiterapi Merkezi kurulma çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement