Muğla'da beyin felçli lise öğrencisine laboratuvar sürprizi

Muğla'nın Milas ilçesinde, okulun iki ve üçüncü katındaki bilgisayar laboratuvarlarına yardım almadan çıkamayan serebral palsili (beyin felci) lise öğrencisinin daha rahat eğitim görmesi için, okulun zemin katında bilgisayar laboratuvarı oluşturuldu.

Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Anıl Şişman'ın, beyin felci rahatsızlığından kaynaklanan fiziksel engeli nedeniyle okulunun üst katlarındaki bilgisayar laboratuvarına, öğretmenleri, annesi ve sınıf arkadaşlarının yardımı olmadan çıkamaması üzerine okul yönetimi harekete geçti.

Şişman'ın yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması için okulun zemin katına üçüncü bir bilgisayar laboratuvarı kuruldu. Okul yönetimince sürpriz yapılan Şişman, laboratuvarı görünce duygusal anlar yaşadı.

Şişman, hayalindeki sınıfı kuran okul yönetimine, öğretmenlerine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

"Oğlum daha rahat eğitim görecek"

Anne Sevda Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun hastalığından kaynaklanan fiziksel engeli nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini ancak birçok engeli yardımlaşma ve sevgiyle aştıklarını söyledi.

Oğlunu sınıfa taşırken zaman zaman yardım istemekten utandığını dile getiren Sevda Şişman, şöyle konuştu:

"Yeni bilgisayar laboratuvarı sürprizinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Çok mutlu olduk. Müdürümüze, öğretmenlerimize ve oğlumun iyi yürekli sınıf arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Çok zorluk çekiyorduk. Artık Anıl'ı sınıfa taşımaya benim de gücüm yetmiyordu. Sınıf arkadaşlarına çok yük oluyordum. Onlara, Anıl'ı sınıfa çıkaralım demeye utanıyordum. Bana haber vermeden çıkarttıklarında da hem mutlu oluyordum hem de eziliyordum. Şimdi zemin kata kurulan yeni sınıfla oğlum daha rahat eğitim görecek."

Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Özer de Anıl Şişman'ın azmiyle ve başarısıyla tüm arkadaşlarına örnek olduğunu belirtti.