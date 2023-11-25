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Muğla'da Çıkan Hortum Evleri Uçurdu - Son Dakika

Muğla'da Çıkan Hortum Evleri Uçurdu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan hortum evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

25.11.2023 - 14:20,  Güncelleme: 14:22
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MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde çıkan hortum evlerin çatılarını uçurdu, elektrik direkleri ve ağaçları devirdi. Hortum çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin kıyı kesimlerinde oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı önlem alınması uyarısının ardından Dalaman ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum bazı evlerin çatılarını uçururken, elektrik direkleri ve ağaçları da devirdi. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı hortum, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Yetkili kurumların bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Muğla'da Çıkan Hortum Evleri Uçurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da Çıkan Hortum Evleri Uçurdu - Son Dakika
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