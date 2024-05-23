Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti

Erzurum\'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti

Erzurum'da, Çaykara Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinin 5. katındaki bir ofiste baba Fahrettin A. ile oğlu M.T.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve M.T.A. babasını silahla vurmuştur. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, baba Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirlemiştir. Zanlı M.T.A. ise gözaltına alınmıştır. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ölen babanın cesedi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştür.

23.05.2024 02:07
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Erzurum'da tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba hayatını kaybetti.

Çaykara Caddesi'nde 7 katlı bir iş merkezinin 5. katındaki bir ofiste baba Fahrettin A. (55) ile oğlu M.T.A. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.A. babasını silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri, baba Fahrettin A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı M.T.A'yı gözaltına aldı.

Ölen babanın cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA

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