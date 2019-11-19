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Muğla'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

6 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Muğla'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mahsun Yasak (27) ile Anıl G. (26) Terzialiler Mahallesi Pazaryeri mevkisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Anıl G'nin vücudunun değişik yerlerinden bıçakladığı Yasak ağır yaralandı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan Yasak, kurtarılamadı.

Olay yerinden motosikletiyle uzaklaşan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Pazaryeri, Ortaca, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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