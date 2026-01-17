Muğla'da Defne Fidanı Dağıtımı Başladı - Son Dakika
Muğla'da Defne Fidanı Dağıtımı Başladı

17.01.2026 11:18
Muğla Ula'da 48 bin defne fidanının 31 bini üreticilere dağıtıldı. Proje kırsal kalkınmayı destekliyor.

Muğla'da, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında temin edilen 48 bin defne fidanının 31 bini Ula ilçesinde üreticilere dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, müdürlük tarafından bütçesi 756 bin lira olan ve yüzde 75'i devlet destekli Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretiminin Geliştirilmesi Projesi hayata geçirildi.

Proje çerçevesinde il genelinde 48 bin adet defne fidanı üreticilere dağıtılırken, Ula ilçesinin kapama bahçe ve kümelenme potansiyeli göz önünde bulundurularak bu fidanların 31 bin adedi Ula ilçesinde üreticilerle buluşturuldu.

Yeşilçam Mahallesi'ndeki törene İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Ula Belediye Başkan Yardımcısı Cem Cide, Yeşilçam Mahalle Muhtarı Ayhan Çırpancı ve Esentepe Mahalle Muhtarı Nimet Sarı katıldı.

Törende konuşan Baydar, bitkisel üretimde verim ve kaliteyi artıran uygulamaların yaygınlaştırılmasının, çevre ve insan sağlığına duyarlı üretim modellerinin güçlendirilmesinin bakanlığın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Baydar, küçük ölçekli tarımsal işletmelerin gelirlerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi, yeni üretim tekniklerinin üreticilere ulaştırılması ve atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Akdeniz Bölgesinin karakteristik bitkilerinden biri olan defnenin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre odun dışı orman ürünleri arasında 32,5 bin ton üretimle ülkede ilk sırada yer aldığını belirten Baydar, ilin tıbbi ve aromatik bitkiler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Baydar, proje sayesinde üreticilerin yalnızca defneyaprağı üretimiyle sınırlı kalmayacağını, defne yaprağının işlenerek baharat ve uçucu yağ elde edilmesiyle ürünlerin katma değerinin artırılacağını aktardı.

Kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılan defne yağının, üreticiler için yılın tamamına yayılan sürdürülebilir gelir modeli oluşturmasının amaçlandığını ifade eden Baydar, bu çalışmaların kırsal kalkınmaya katkı sunduğunu, gençlerin tarımda kalmasını teşvik ettiğini ve tarım ile turizmi entegre ederek kırsal alanlara ekonomik canlılık kazandırdığını kaydetti.

Yeşilçam Mahalle Muhtarı Ayhan Çırpancı da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ula İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yürütülen çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Defne fidanlarının üreticilere dağıtılmasının ve ikramların ardından tören sona erdi.

Kaynak: AA

