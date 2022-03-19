Muğla'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

19.03.2022 13:19
Muğla'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sahil Ceylan Mahallesi'nde R.D'nin kullandığı 48 ABM 323 plakalı otomobil, savrularak tarlaya devrildi.

Kazanın ardından M.K. ve Y.K. otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı, sürücü araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Üç yaralı ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Seydikemer, Otomobil, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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