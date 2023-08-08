Muğla'da cinsel istismarla suçlanan doktor tahliye edildi, genç kızla ilgili yeni bir iddia var

Mehmet Aydın:

Bu bayanın toplum içinde dolaşması birinin başına bela olacağı anlamına gelir Masıl dı KADININ BEYANI ESASTIR ESAS OLAN HUKUKTUR HUKUK Tüm doktorlar bu bayan hakkında dava açsınlar manevi olarak , Tabipler Birliği nerdesiniz alooooo