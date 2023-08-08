Muğla'da cinsel istismarla suçlanan doktor tahliye edildi, genç kızla ilgili yeni bir iddia var - Son Dakika
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Muğla'da cinsel istismarla suçlanan doktor tahliye edildi, genç kızla ilgili yeni bir iddia var

08.08.2023 14:15

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan doktor, tahliye edildi. Kız çocuğu hakkında ise iftira suçundan kamu davası açılacak.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan doktor U.S., aynı hastanede görev alan başka bir doktorun ifadesi sonrası tahliye edildi. Doktor Fatma Ç., genç kızın iftira attığını öne sürdü.

"BANA ONDAN HOŞLANDIĞINI SÖYLEDİ"

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Fatma Ç, cinsel istismar şikayetinde bulunan E.Ç'nin daha önce kendisine gelerek doktor U.S'den hoşlandığını ve doktorla görüşmek istediğini söylediği yönünde savcılığa ifade verdi.

YENİ İDDİA SONRASI TAHLİYE EDİLDİ

Fatma Ç'nin istismar iddiasının iftira olduğu yönündeki ifadesinin ardından doktor U.S'nin avukatları, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle U.S'nin tahliyesine karar verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca E.Ç. hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Menteşe ilçesinde 6 Ağustos'ta 17 yaşındaki E.Ç'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor U.S. tutuklanmıştı.

Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi, genç kıza iftira ile suçlanıyor
Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi, genç kıza iftira ile suçlanıyor
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Mehmet Aydın: Bu bayanın toplum içinde dolaşması birinin başına bela olacağı anlamına gelir Masıl dı KADININ BEYANI ESASTIR ESAS OLAN HUKUKTUR HUKUK Tüm doktorlar bu bayan hakkında dava açsınlar manevi olarak , Tabipler Birliği nerdesiniz alooooo Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • selma doğru: Adamı ipe götürürler Cevap Yaz 31 0 Yayından Kaldır
  • Azat Deniz: Zaten iftira olduğu belliydi yazık şimdi bu doktorun itibari nasıl temizlenecek Cevap Yaz 71 8 Yayından Kaldır
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da cinsel istismarla suçlanan doktor tahliye edildi, genç kızla ilgili yeni bir iddia var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da cinsel istismarla suçlanan doktor tahliye edildi, genç kızla ilgili yeni bir iddia var - Son Dakika
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