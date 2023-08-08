Muğla'da cinsel istismarla suçlanan doktor tahliye edildi, genç kızla ilgili yeni bir iddia var

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan doktor U.S., aynı hastanede görev alan başka bir doktorun ifadesi sonrası tahliye edildi. Doktor Fatma Ç., genç kızın iftira attığını öne sürdü.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor Fatma Ç, cinsel istismar şikayetinde bulunan E.Ç'nin daha önce kendisine gelerek doktor U.S'den hoşlandığını ve doktorla görüşmek istediğini söylediği yönünde savcılığa ifade verdi.
Fatma Ç'nin istismar iddiasının iftira olduğu yönündeki ifadesinin ardından doktor U.S'nin avukatları, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu. Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle U.S'nin tahliyesine karar verildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca E.Ç. hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı bildirildi.
Menteşe ilçesinde 6 Ağustos'ta 17 yaşındaki E.Ç'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor U.S. tutuklanmıştı.
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