Muğla'da fosil kazı çalışmaları yeniden başlayacak - Son Dakika

Muğla'da fosil kazı çalışmaları yeniden başlayacak

Muğla'daki fosil yataklarında kazı çalışmalarına yeniden başlanacak.

Muğla'daki fosil yataklarında kazı çalışmalarına yeniden başlanacak. Çalışmalarla bölgeye turist çekilmesi hedefleniyor. Özlüce Mahallesi Kaklıca Tepe yakınlarında, 1993'te çobanlar tarafından bulunan fosillerin 9 milyon yıl öncesine ait olduğunun anlaşılması üzerine kazı çalışmaları başlatıldı. Muğla Müzesi sorumluluğundaki çalışmanın ilk etabı, 2008 yılının kasımında tamamlandı. Turolian Dönemi'ne ait fil fosiller, Muğla Müzesi'nde sergileniyor. Kazı çalışmalarının, önümüzdeki günlerde yeniden başlaması kararlaştırıldı. Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek'in girişimleri ve Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın destekleriyle Özlüce'deki fosil yataklarındaki kazı çalışmalarına tekrar başlanacağını belirterek, "Alandaki fosil kalıntılarının çıkartılması için yeniden çalışma başlatılması bölgenin tanıtımına ve turizme katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

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