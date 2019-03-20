Son Dakika Haberleri: Muğla'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Muğla'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, okuldaki bir etkinlikte yedikleri et dönerden rahatsızlandığı iddiasıyla hastaneye kaldırılan 16 ortaokul öğrenci taburcu edildi.

Muğla'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, okuldaki bir etkinlikte yedikleri et dönerden rahatsızlandığı iddiasıyla hastaneye kaldırılan 16 ortaokul öğrenci taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Menteşe ilçesi Yılanlı mevkisinde Orman Haftası etkinliklerine katılan 500 öğrenciye et döner ikram edildi. Etkinlik sonrası okullarında dönen Türdü 100. Yıl Ortaokulundan 16 öğrencinin mide bulantısı şikayeti üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri yapılan öğrenciler daha sonra taburcu edildi.

Hastanede öğrencileri ziyaret eden Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Yıldız, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin Orman Haftası nedeniyle fidan dikimi için etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Yıldız, "Orada Orman Bölge Müdürlüğümüzün ikramları olmuş. Ekmek arası et döner yemişler. Daha sonra çocuklarımız okullarına dönmüşler. 500'e yakın bir öğrenci katılımı olmuş. Bu çocuklarımızın bir kısmında mide bulantısı ve baş dönmesi belirtileri olunca gıda zehirlenmesi şeklinde yansımış." dedi.

Önemli bir durumun söz konusu olmadığını, az sayıda öğrencinin hastanelere başvurduğunu ifade eden Yıldız, rahatsızlığın yol tutmasından da kaynaklanmış olabileceğini değerlendirdiklerini aktardı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Orman Haftası etkinliklerinde tüm katılımcılara ekmek arası et döner ve ayran ikramı yapıldığı belirtildi.

Programın ardından Türdü 100. Yıl İlköğretim Okulundan bir grup öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesi hastanelere başvurduğu ifade edilerek, şunlar belirtildi:

"Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ile görüşülmüş olup, öğrencilerin tamamının taburcu edildiği ve yapılan tetkikler sonucunda gıda zehirlenmesi olduğuna dair herhangi bulguya rastlanmadığı öğrenilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:07 Kaynak: AA

Menteşe, Muğla, Güncel
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