Muğla'da hortum (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da hortum (3) - Son Dakika

Muğla'da hortum (3)

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Bodrum'da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan sağanak, Bodrum- Turgutreis kara yolunda su taşkını yaşanmasına neden oldu. Trafiğin durma noktasına geldiği kara yolunda sürücüler ve bazı öğrenci servislerindekiler zor anlar yaşadı.

Taşkına yolda yakalanan bazı vatandaşlar ise yürümekte güçlük çekti. Gümbet ve Bitez mahallelerindeki derelerde de su taşkını meydana geldi.

Polis ve zabıta ekipleri, sıkıntı yaşanan bölgelerde önlem aldı.

Hortum maddi hasara yol açtı

Öte yandan, Turgutreis Mahallesi'nde ise hortum meydana geldi.

Denizde bağlı bir sandalı yaklaşık 10 metre yükseğe çıkarıp karaya oturtan hortum, sahildeki bir kafeye ait masa ve sandalyeleri de denize sürükledi. Maddi hasarın yaşandığı olayda çevredekiler de panik yaşadı.

Hortumdan bölgedeki bazı işletmelerde olumsuz yönde etkilenirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Marmaris

Marmaris ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Tepe, Kemeraltı, Çamdibi Beldibi mahalleleri ve okullar bölgesindeki sürücüler zor anlar yaşadı.

Derelerde oluşan çamurlu suyun döküldüğü bölgelerde deniz kahverengiye döndü.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 12 saatte ilçe merkezinde metrekareye 40 kilogram yağış düştü, rüzgarın saatteki hızı ise 40 kilometreye ulaştı.

Gece ve hafta sonuna kadar ilçede sağanağın etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Muğla'da hortum (3)

Marmaris, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi
"Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı

Son Dakika Haberleri
04:24 Denizli'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
04:23 İzmir'de yılbaşı öncesi "gümrük kaçağı ürün" operasyonu - Son Dakika
04:22 Arjantin'in yeni Ekonomi Bakanı Martin Guzman: "Derin bir ekonomik ve sosyal krize çözüm bulmak... - Son Dakika
04:18 Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak... - Son Dakika
04:13 Sis etkili oldu - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 04:50:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da hortum (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]