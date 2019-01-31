Muğla'da Kaçak İçki Operasyonu
2 saat önce
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, içki yapıldığı iddia edilen 4 eve yapılan baskında 481 litre sahte içki ve av tüfeği ele geçirildi.
Muğla
'nın Yatağan
ilçesinde, içki yapıldığı iddia edilen 4 eve yapılan baskında 481 litre sahte içki ve av tüfeği ele geçirildi. Bozarmut
ve Madenler Mahallesi'ndeki 4 evde kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarı alan Muğla Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yatağan Jandarma Komutanlığı ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenledi.
Seri baskınlarda 470 litre el yapımı şarap, 5 litre üretilmiş viski, 4 litre üretilmiş rakı, 1 litre votka, 1 litre anason, bir de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki sorgu işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:03 Kaynak: AA
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