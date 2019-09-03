Son Dakika Haberleri: Muğla'da kruvaziyer turizmi
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Muğla'da kruvaziyer turizmi

3 saat önce

Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğunluğu Lübnanlı 164 yolcu ile 141 mürettebat bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, yat limanında yürüyüş yaptı. Kapalı çarşıda alışveriş yapan turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi.

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'tan gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Yunanistan'ın Mikanos Adası'na hareket edeceği belirtildi.

Kruvaziyerin, her hafta düzenlenen Akdeniz turu kapsamında, Marmaris Liman ziyareti yaptığı bildirildi.

Marmaris, Akdeniz, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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