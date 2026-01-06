Muğla'da Kurtlar Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
Muğla'da Kurtlar Tedirginlik Yarattı

06.01.2026 14:09
Muğla'da yerleşim alanlarına yaklaşan kurtlar, ekolojik dengeyi yeniden sağlamakta önemli.

MUĞLA'da gece saatlerinde yerleşim alanlarına yaklaşan kurtlar, tedirginliğe yol açtı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, "Son dönemlerde Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde yaban domuzlarının vatandaşlar tarafından beslenmesi ve şehir yaşamına alıştırılması, bu türün yerleşim alanlarına daha sık girmesine neden oldu. Kurtlar da doğal avlarını takip ederek özellikle gece saatlerinde şehir merkezlerine kadar inebiliyor" dedi.

Muğla'da son günlerde gece saatlerinde yerleşim alanlarına yakın bölgelerde görüntülenen kurtlar tedirginliğe yol açtı. Görüntülerde bir kurt ve üç yavrusunun yer aldığı görüldü. MSKÜ Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, "Kurtların gece saatlerinde yerleşim alanlarına yaklaşması endişe verici değil, aksine bozulan ekolojik dengenin yeniden kurulabileceğine işaret ediyor. Görüntülerde bir anne kurt ve üç yavrusu yer alıyor. Muğla'nın doğal alanlarında kurt popülasyonu olduğunu biliyoruz. Ancak son dönemlerde Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ilçelerde yaban domuzlarının vatandaşlar tarafından beslenmesi ve şehir yaşamına alıştırılması, bu türün yerleşim alanlarına daha sık girmesine neden oldu. Kurtlar da doğal avlarını takip ederek özellikle gece saatlerinde şehir merkezlerine kadar inebiliyor" ifadelerini kullandı.

'OLUMLU BİR GELİŞME'

Dr. Öğr. Üyesi İlemin, "Bu durum tamamen doğal bir süreç ve kamuoyunda endişe yaratacak bir tablo yok. Bölgedeki kurtları insandan çekinir ve doğrudan insanla temas kurmaktan kaçınırlar. Hatta kurtların yerleşim alanlarına yakın bölgelerde gözlemlenmesi, bozulan doğal dengenin yeniden tesis edilebilmesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir" dedi.

'ÇOK DEĞERLİ'

Dr. İlemin, kurtların varlığının, son yıllarda sayısı hızla artan yaban domuzu popülasyonunun kontrol altına alınmasına katkı sağlayabildiğini belirtip, "Bu sayede yaban domuzlarının tekrar doğal yaşam alanlarına ve ormanlık bölgelere çekilmesi mümkün olabilir. Bu süreçte en kritik noktanın yaban domuzlarının şehir içinde kesinlikle beslenmemesi gerekiyor. Açıkta yiyecek bırakılmaması, çöp konteynerlerinin kapalı tutulması büyük önem taşıyor. Aksi halde yaban domuzları üzerinden çeşitli zoonotik hastalıkların yayılması söz konusu olabileceği gibi, insan ve evcil hayvanlardan kaynaklanan hastalık etkenlerinin yaban hayatına taşınması da mümkün olabilir. Yaban domuzlarının beslenmemesi halinde doğanın kendi dengesini yeniden kuracağını kurtların da bu ekosistem dengesinin sağlanmasında kilit rol oynaması açısından çok değerli olduğunu vurgulamamız gerekir. Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarla ortak çalışmalar yürütülmektedir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Güncel, Muğla, Çevre, Doğa

Son Dakika Güncel Muğla'da Kurtlar Tedirginlik Yarattı - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.