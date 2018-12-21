Son Dakika Haberleri: Muğla'da Mehmetçik ve Öğrenciler Yararına Kermes

Muğla'da Mehmetçik ve Öğrenciler Yararına Kermes

8 saat önce

Dalaman Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliğince "Kış Karnavalı" kapsamında Mehmetçik ve dezavantajlı öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Muğla'da Mehmetçik ve Öğrenciler Yararına Kermes, System.String[]
Dalaman Bahçeşehir Koleji Okul Aile Birliğince "Kış Karnavalı" kapsamında Mehmetçik ve dezavantajlı öğrenciler yararına kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen kermes, çok sayıda davetlinin katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Kermeste açılan çok sayıda stant, davetlilerden büyük ilgi gördü. Festivalde yiyecek, içecek ve hediyelik eşya stantlarının yanı sıra etkinlik alanları da oluşturuldu. Unutulmaya yüz tutmuş oyunların oynandığı festivalde öğrenciler müzik dinletisi sundu.

Okul Aile Birliği Başkanı Beril Özkütük, kermese gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirerek; "Kış Karnavalı dedik ama çok güzel güneşli bir hava şenlik yapıyoruz. Sevgili velilerimizin ve öğrencilerimizin katkılarıyla yiyecek içecek, hediyelik eşya stantlarımızı açtık. Gün sonunda elde ettiğimiz meblağ ile öncelikle doğuda görev yapan Mehmetçiğimize katkıda bulunacağız. Daha sonrada Dalaman'da belirlediğimiz maddi durumları iyi olmayan öğrencilere kıyafet ve kitap yardımı yapacağız, ailelere gıda yardımında bulunacağız." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:21 Kaynak: İHA

Dalaman, Güncel
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