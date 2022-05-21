Muğla'daki orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'daki orman yangını söndürüldü

21.05.2022 15:44
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ağla Mahallesi Düzen mevkisinde kayalık ve sarp arazideki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan bir helikopterin de destek verdiği çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın yaklaşık bir hektar ormanlık alana zarar verdi.

Muğla'daki orman yangını söndürüldü
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

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Kaynak: AA

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