Muğla'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücüler ile kamyonette bulunan Anıl Hakan Korkut ve Sefa Korkut çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetten yola savrulan Erdi Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bir otelin bahçe duvarından içeriye girdi.

Mesut Ertekin idaresindeki 34 CBD 660 plakalı otomobil ile Ufuk Anıl yönetimindeki 48 RL 312 plakalı kamyonet, Dalyan Mahallesi Atatürk Caddesi 'ndeki kavşakta çarpıştı.

Muğla 'nın Ortaca ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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