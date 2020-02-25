Muğla'da özel güvenlik görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da özel güvenlik görevlilerine 'KAAN Projesi' anlatıldı - Son Dakika

Muğla'da özel güvenlik görevlilerine "KAAN Projesi" anlatıldı

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

Muğla'da özel güvenlik görevlilerine

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

KAAN Projesi kapsamında ilk olarak özel güvenlik izni alan yerler belirlendi. Bu yerlerin yetkilileri ile toplantıya katılımları için görüşmeler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Armutalan Kültür Merkezinde gerçekleşen eğitim, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.

Özel özel güvenlik ile genel kolluk görevlilerine Polis Başmüfettişleri 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hakan Karahan ile 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Semih Süer tarafından eğitim verildi.

Projede hizmet kalitesini artırarak özel güvenliğin genel kollukla koordineli çalışmasının ve iletişimin üst seviyede olması için sunumlar yapıldı.

Proje toplantısına, Muğla Emniyet Müdürü Yardımcısı Ercan Aykan, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli ile tüm kurum ve özel şirketlerin özel güvenlik amir ve müdürleri ile güvenlik personeli katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Armutalan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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