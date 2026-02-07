Muğla\'da Sahte Ehliyetle Firari Hükümlüler Yakalandı

Muğla'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, sahte ehliyetle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan haklarında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş. ve M.G'nin Ortaca ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlülerin üzerinde sahte ehliyetler ele geçirildi.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
