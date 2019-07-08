Muğla'da teknede bayılan kaptan hastaneye kaldırıldı
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede bayılan kaptan, hastaneye kaldırıldı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:49 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde teknede bayılan kaptan, hastaneye kaldırıldı.
"Sezar
1" isimli teknenin kaptanı İlyas Kuyucak
, Göcek
Mahallesi Yassıcalar Koyu mevkisinde fenalaşarak baygınlık geçirdi. Kuyucak'ın bayıldığını gören tatilciler, yakınlarda devriye görevi yapan deniz polisinden yardım istedi.
Deniz polisi tarafından bota alınan Kuyucak, Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü.
Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Kuyucak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaçak yollarla Türkiye'ye 1,5 ton uyuşturucu madde sokmaya çalışan çete yakalandı
Son Dakika! Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı
Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı
Motorine 15 kuruş indirim geldi