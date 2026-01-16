Muğla'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 768 Bin'i Geçti - Son Dakika
Muğla'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 768 Bin'i Geçti

16.01.2026 11:41
TÜİK verilerine göre, Muğla'da Aralık 2025'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 768 bin 233'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Aralık ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre Muğla'da 2025 yılı Aralık ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı araç sayısı 768 bin 233'e ulaştı

TÜİK verilerine göre, Aralık 2025'te Kasım ayına göre araç sayısında 5 bin 366 artış yaşandı. Kasıl ayında 762 bin 867 olan araç sayısı Aralık ayında 768 bin 233'e yükseldi. Muğla'da en fazla motorlu araç 312 bin 204 ile motosiklet oldu.

Aralık ayında araç türlerine göre değişim şöyle gerçekleşti: Otomobil sayısı 281 bin 049'dan 283 bin 911'e, minibüs sayısı 10 bin 930'dan 10 bin 955'e çıktı. Otobüs sayısı 4 bin 158'de kalırken, kamyonet sayısı 97 bin 747'den 98 bin 226'ya, Kamyon sayısı 12 bin 872'den 12 bin 907'ye, motosiklet sayısı ise 310 bin 408'den 312 bin 204 yükseldi. Özel amaçlı araç sayısı 2 bin 605'den 2 bin 635 yükselirken, traktör sayısı da 43 bin 98'den 43 bin 237'ye yükseldi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Aralık, Muğla, Son Dakika

