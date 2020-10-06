Muğla'da tur otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Muğla'da tur otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, tur otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, tur otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ahmet Çetinkaya idaresindeki Rus ve Ukrayna uyruklu turistlerin bulunduğu 34 HH 3445 plakalı tur otobüsü, İnönü Bulvarı Jandarma Kavşağı'nda, önünde seyir halindeki Yüksel Koç'un kullandığı 48 S 5320 plakalı servis aracıyla çarpıştı. Kazada, sürücü Koç ile tur otobüsündeki 2 Ukrayna uyruklu yaralandı. İlk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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