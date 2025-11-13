Muğla'da Uluslararası Ekim Geçidi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen ressam Gülsün Erbil'in projesi "Uluslararası Ekim Geçidi", sanatseverlerle buluştu. Ressam Filiz Taylor koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sergi, 54 yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla sanatın evrensel dilini şehre taşıdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Ekim Geçidi" sanatseverler ile buluştu. 2000'li yılların başından bu yana kesintisiz sürdürülen Ekim Geçidi Sergisi, bu sene 24'üncü yılını kutladı. Sanatçıların yaratıcılığını sınırlamayan "temasızlık" yaklaşımıyla öne çıkan sergi, ticari ve ideolojik baskılardan uzak bir sanat anlayışını savunuyor.

Cumhuriyetin 102'nci yılı coşkusunu sanatla buluşturan proje, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Menteşe Belediyesi'nin destekleriyle düzenlendi. Sergi, "Atatürk'ün izinde, özgür düşüncenin ve çağdaş sanatın birleştiği bir buluşma noktası" olarak kapılarını açtı.

"Erbil hocamızın bizlere kazandırdığı çok güzel bir proje"

Eseriyle Ekim Geçidi sergisine katılan ressam Ümit Gönenç, "Ekim Geçidi, Gülsün Erbil hocamızın bizlere kazandırdığı çok güzel bir proje. Birçok farklı şehirde gerçekleştirilen sergi bu yıl da Muğla'da gerçekleşiyor. Özellikle Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu ekim ayında yapılması da beni çok mutlu ediyor" dedi.

Öğrenci Rüveyda Balka ise "Ekim Geçidi Sergisi'ni hocalarım tavsiye etti. Muğla'da tarz etkinliklerle karşılaşmak beni mutlu ediyor. Özellikle bölümümle alakalı olduğu için de dikkatimi çekti herkesin görmesi gereken çok güzel bir sergi" diye konuştu.

"Proje bu yıl da Atatürk ve silah arkadaşlarının anısını yaşatıyor"

Koordinatör Ressam Filiz Taylor da "Ekim Geçidi projesi, 35 yıldır süregelen bu yıl da 24'üncü yılını kutladığımız bir proje. Ülkemizin çeşitli illerinde kutlanan proje bu yıl da Atatürk ve silah arkadaşlarının anısını yaşatıyor. 54 sanatçıyla gerçekleştirdiğimiz Ekim Geçidi'nin ilk ayağını Bodrum'da gerçekleştirdik. İkinci ayağını ise tarihi Sekibaşı Hamamı'nda gerçekleştirdik. Belediyelerimiz tarafından sanata armağan edilen böyle bir yerde bu sergiyi gerçekleştirmek geçmiş ile geleceği buluşturmamızı sağlıyor. Belediyelerimize bu projeye verdiği destek için de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı ise şunları söyledi:

"Ekim Geçidi tam olarak özgürlüğün, paylaşımın adıdır"

"Ekim Geçidi, her yıl Ekim ayında, Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen bu özel ayda yapılmaktadır. Bu yıl bu anlamlı serginin Muğla'da gerçekleşiyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi, doğası ve kültürel birikimiyle sanatla iç içe bir şehir olan Muğla, Ekim Geçidi'nin ruhuna yakışan bir durak oldu. Bugün burada gördüğümüz her eser, bir birlik bilincinin yansımasıdır. Ekim Geçidi de tam olarak bu özgürlüğün, bu paylaşımın adıdır."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sergiye ilişkin değerlendirmesinde, "Cumhuriyetimizin 102'nci yılında, sanatın birleştirici gücünü Muğla'da hissetmek büyük bir onur. Ekim Geçidi, sanatçılara özgürlük alanı açan, kentleri sanatla buluşturan çok kıymetli bir hareket. Biz, kültür ve sanatı sadece desteklemekle kalmıyor; onları kamusal yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Çünkü sanat, Cumhuriyetin en güçlü anlatım dilidir. Muğla, bu dili koruyacak, büyütecek ve gelecek kuşaklara taşıyacak bir kent" ifadelerini kullandı.