Muğla'da Uluslararası Ekim Geçidi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muğla'da Uluslararası Ekim Geçidi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

13.11.2025 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen ressam Gülsün Erbil'in projesi 'Uluslararası Ekim Geçidi', bu yıl 24'üncü kez gerçekleştirildi. 54 sanatçının katıldığı sergi, Cumhuriyetimizin 102'nci yılı coşkusunu sanatla birleştiriyor.

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen ressam Gülsün Erbil'in projesi "Uluslararası Ekim Geçidi", sanatseverlerle buluştu. Ressam Filiz Taylor koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sergi, 54 yerli ve yabancı sanatçının katılımıyla sanatın evrensel dilini şehre taşıdı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen "Uluslararası Ekim Geçidi" sanatseverler ile buluştu. 2000'li yılların başından bu yana kesintisiz sürdürülen Ekim Geçidi Sergisi, bu sene 24'üncü yılını kutladı. Sanatçıların yaratıcılığını sınırlamayan "temasızlık" yaklaşımıyla öne çıkan sergi, ticari ve ideolojik baskılardan uzak bir sanat anlayışını savunuyor.

Cumhuriyetin 102'nci yılı coşkusunu sanatla buluşturan proje, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi ve Menteşe Belediyesi'nin destekleriyle düzenlendi. Sergi, "Atatürk'ün izinde, özgür düşüncenin ve çağdaş sanatın birleştiği bir buluşma noktası" olarak kapılarını açtı.

"Erbil hocamızın bizlere kazandırdığı çok güzel bir proje"

Eseriyle Ekim Geçidi sergisine katılan ressam Ümit Gönenç, "Ekim Geçidi, Gülsün Erbil hocamızın bizlere kazandırdığı çok güzel bir proje. Birçok farklı şehirde gerçekleştirilen sergi bu yıl da Muğla'da gerçekleşiyor. Özellikle Cumhuriyet Bayramı'nın olduğu ekim ayında yapılması da beni çok mutlu ediyor" dedi.

Öğrenci Rüveyda Balka ise "Ekim Geçidi Sergisi'ni hocalarım tavsiye etti.  Muğla'da tarz etkinliklerle karşılaşmak beni mutlu ediyor. Özellikle bölümümle alakalı olduğu için de dikkatimi çekti herkesin görmesi gereken çok güzel bir sergi" diye konuştu.

"Proje bu yıl da Atatürk ve silah arkadaşlarının anısını yaşatıyor"

Koordinatör Ressam Filiz Taylor da "Ekim Geçidi projesi, 35 yıldır süregelen bu yıl da 24'üncü yılını kutladığımız bir proje. Ülkemizin çeşitli illerinde kutlanan proje bu yıl da Atatürk ve silah arkadaşlarının anısını yaşatıyor. 54 sanatçıyla gerçekleştirdiğimiz Ekim Geçidi'nin ilk ayağını Bodrum'da gerçekleştirdik. İkinci ayağını ise tarihi Sekibaşı Hamamı'nda gerçekleştirdik. Belediyelerimiz tarafından sanata armağan edilen böyle bir yerde bu sergiyi gerçekleştirmek geçmiş ile geleceği buluşturmamızı sağlıyor. Belediyelerimize bu projeye verdiği destek için de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hülya Muratlı ise şunları söyledi:

"Ekim Geçidi tam olarak özgürlüğün, paylaşımın adıdır"

"Ekim Geçidi, her yıl Ekim ayında, Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen bu özel ayda yapılmaktadır. Bu yıl bu anlamlı serginin Muğla'da gerçekleşiyor olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Tarihi, doğası ve kültürel birikimiyle sanatla iç içe bir şehir olan Muğla, Ekim Geçidi'nin ruhuna yakışan bir durak oldu. Bugün burada gördüğümüz her eser, bir birlik bilincinin yansımasıdır. Ekim Geçidi de tam olarak bu özgürlüğün, bu paylaşımın adıdır."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sergiye ilişkin değerlendirmesinde, "Cumhuriyetimizin 102'nci yılında, sanatın birleştirici gücünü Muğla'da hissetmek büyük bir onur. Ekim Geçidi, sanatçılara özgürlük alanı açan, kentleri sanatla buluşturan çok kıymetli bir hareket. Biz, kültür ve sanatı sadece desteklemekle kalmıyor; onları kamusal yaşamın bir parçası haline getirmek istiyoruz. Çünkü sanat, Cumhuriyetin en güçlü anlatım dilidir. Muğla, bu dili koruyacak, büyütecek ve gelecek kuşaklara taşıyacak bir kent" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Uluslararası Ekim Geçidi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Herzog’a mektup: Netanyahu’yu affet Trump'tan Herzog'a mektup: Netanyahu'yu affet
Peru’da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 37 ölü Peru'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 37 ölü
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Çaresizlik neler yaptırıyor Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar

13:18
İstanbul trafiğinde kritik düzenleme 84 noktada hız limitleri değişiyor
İstanbul trafiğinde kritik düzenleme! 84 noktada hız limitleri değişiyor
13:01
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
12:25
2026 yılında dünyayı ne bekliyor The Economist’in kehanetleri şaşırttı
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı
12:21
Merkez üssü Silivri olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Merkez üssü Silivri olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
12:02
MSB: C-130’ların uçuşu durduruldu
MSB: C-130'ların uçuşu durduruldu
11:12
10 Kasım’da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2025 13:23:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğla'da Uluslararası Ekim Geçidi Sergisi Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.