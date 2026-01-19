Muğla'da, son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12-18 Ocak arasında il genelinde yürütülen çalışmalarda 21 narkotik olayına müdahale edildi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, sentetik ecza, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 elektronik terazi ele geçirdi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 7 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?