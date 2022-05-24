Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alan Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ortaca Hal Kavşağı'nda plakası tespit edilen kiralık otomobili durdurdu.

Yapılan incelemede otomobilin farklı yerlerinde zulalanmış bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Otomobil sürücüsü O.C. ile otomobildeki A.Ç. isimli kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.