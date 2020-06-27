Muğla'da vefat eden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika

Öztürk'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.

Törene, Öztürk'ün yakınları ile Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan , İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu , Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve mesai arkadaşları katıldı.

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