Uğur Mumcu Bulvarı'nda, Ümit Tuna'nın kullandığı 35 DE 1285 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

TOMA bu defa yanan araca müdahale etti

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yanan otomobili TOMA söndürdü - Son Dakika

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