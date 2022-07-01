Yanan otomobili TOMA söndürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yanan otomobili TOMA söndürdü

01.07.2022 14:10

Yanan araç Vatandaşların yangın söndürme tüpü ile müdahalesi TOMA'nın yangına müdahalesi İtfaiye ekiplerinin gelişi ve soğutma çalışması Muğla'da yanan otomobili TOMA söndürdü MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan...

Yanan araç

Vatandaşların yangın söndürme tüpü ile müdahalesi

TOMA'nın yangına müdahalesi

İtfaiye ekiplerinin gelişi ve soğutma çalışması Muğla'da yanan otomobili TOMA söndürdü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'ndan (TOMA) sıkılan suyla söndürüldü.

Uğur Mumcu Bulvarı'nda, Ümit Tuna'nın kullandığı 35 DE 1285 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Sürücü, araçtan inip yangın tüpüyle müdahale ettiği yangının sönmemesi üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Yolun bir şeridini trafiğe kapatan ekipler, olay yerinden geçen TOMA'dan tazyikli su sıktı.

Polisin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobilde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri de otomobilde soğutma çalışması yaptı.

YORUMLAR
500
TOMA bu defa yanan araca müdahale etti TOMA bu defa yanan araca müdahale etti Marmaris yangınını söndürmeye gitmişti, kendi aracı alev alev yandı Marmaris yangınını söndürmeye gitmişti, kendi aracı alev alev yandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanan otomobili TOMA söndürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:16 Eyüpspor'a gidecek denilenSon Dakika: Altay, Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı
15:07 Ankara'da boşanma davası açan eşini öldüren katil, kayınbiraderini de yaralamasının ardından intihar etti
15:04 Klibinde LGBT vurgusu yapan Mabel Matiz, sosyal medyada gündem oldu! "Haddini bil" etiketiyle tepki yağdı
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
13:55 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jan Vesely, Barcelona ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
13:43 Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinden ilk kareler yayınlandı! İşte ATV'nin yeni dizisi Bu Cihana Sığmazam'dan ilk görüntüler
13:31 Erdoğan, Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılmasıyla ilgili yapılan eleştirilere sert cevap: Bu ülkede artık laiklik tartışması diye bir şey kalmamıştır
13:20 Cenk Tosun Beşiktaş'ta! Tecrübeli golcüyle 1+1 yıllık anlaşma sağlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 15:24:04. #1.13#
SON DAKİKA: Yanan otomobili TOMA söndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement