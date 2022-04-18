Muğla'da yaşanan olayda 26 yaşındaki genç, tartıştığı ev arkadaşını başına çekiçle vurarak öldürdü - Son Dakika

Fethiye'nin Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'ndeki bir evde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, Cesim İşgör ile ev arkadaşı Gürol Uslu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından İşgör, ev arkadaşı Uslu'nun başına çekiçle vurdu. Uslu aldığı darbe ile yere yığılırken olayın ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden İşgör, ev arkadaşının başına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi. Eve giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uslu'nun cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İşgör'ün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.