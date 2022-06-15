Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

15.06.2022 15:48
Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sedat Dereli'nin kullandığı 63 ABK 210 plakalı tır, Muğla- Antalya kara yolu Örnekköy kavşağında Birgül Öztürk yönetimindeki 48 EB 018 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, otobüsün sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Sevgi Tütüncü ve Turgut Yaşar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kaynak: AA

Örnekköy, Antalya, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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