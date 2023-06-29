Muğla Datça'da Otluk Alanda Yangın Çıktı

Datça ilçesi Kargı mevkiinde saat 18.30 ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yanan bölgeden yayılan duman ile gökyüzü gri renge bürünürken, alevler hızla yayıldı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. Yangına 6 uçak, 10 helikopter, 50 arazöz ve 250 personel ile müdahale edilirken, alevlerin kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.
Kontrol altına alınan bölgelerde soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.
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