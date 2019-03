Muğla Down Sendromlu Bebeğe Kalp Ameliyatı

Down sendromlu bebeğe kalp ameliyatı Muğla 'da normal doğumla dünyaya gelen ve kalbinde delik bulunan down sendromlu 7 aylık Elzem Eygül bebek, gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuştu.Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan ev kadını Kezban Eygül (39), geçen eylül ayında normal doğumla kız bebek dünyaya getirdi. Dalaman Devlet Hastanesi 'nde yapılan tetkiklerde, 'Elzem' adı verilen bebeğin down sendromlu ve kalbinde delik olduğu belirlendi. Kezban Eygül ve marangoz eşi Nadir Eygül (42) Elzem ismini verdikleri çocuklarını, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. MSKÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar tarafından yapılan kontrollerin ardından, kalbinde delik bulunan bebek için ameliyat kararı verildi. Geçen 27 Şubat'ta 3 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuşan Elzem Eygül, taburcu edildi.MSKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez down sendromlu bir bebeğe kalp ameliyatı yapıldığını belirten Doç. Dr. Buğra Harmandar, Elzem bebekte 'komplet AV kanal defekti' (Atriyoventriküler Septal Defekt) adı verilen çok kompleks bir kalp hastalığı mevcuttu. Doğumdan itibaren mevcut olan bu hastalıkta kalbin karıncık ve kulakçıkları arasındaki duvar gelişmemiş oluyor. Kalp kapakçıkları ise bu duvara tutunamadıkları için serbest halde kalp içerisinde duruyor ve kalp yetersizliğine neden oluyorlar. Bu hastalığın tam düzeltme ameliyatlarını hastalar genellikle 6 aylıkken gerçekleştiriyoruz. Ama geç kalınmış 8-10 aylık olan hastalara da daha önceden defalarca başarıyla uyguladık. Elzem bebekte uyguladığımız açık kalp ameliyatı ile kalbin karıncık ve kulakçıkları arasına yeni bir duvar oluşturarak kalp kapakçıklarını bu yeni duvara yerleştirdik. Kalp kapakçıklarında doğuştan beri mevcut olan yırtıkları da tamir ettik. Başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuşan hastamız artık taburcu oluyor dedi.Down sendromlu bebekler hakkında bilgi veren Doç. Dr. Harmandar, Eskiden okuyamaz bile denilen bu bireyler artık lise, hatta üniversite bitirebilmekte, ikinci bir dil öğrenebilmekte, çalışabilmekte, bağımsız veya yarı bağımsız hayatlar sürebilmektedirler. Bu yüzden hayallerimize sınır koymamalıyız. Bir yandan hayallerimiz sınırsız da olsa çocuğumuzu doğru değerlendirerek ayakları yere basan, gerçekçi gelecek planları yapmanın onun mutluluğunun anahtarı olduğunu da unutmamalıyız. Zihinsel engelli olmak duygusal engelli olmak demek değildir. Down sendromlu bebekler de beslenme, temizlenme, sevilme ihtiyacı duyan, acıkınca, sıkılınca ağlayan, kızan, küsen, gülen, geceleri sizi uyutmayan bebekler olacaktır diye konuştu. Anne Kezban Eygül ise Evladımız ilk doğdu zaman doktorlar yaşamayacağını söyledi. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Buğra Bey'in çok başarılı bir hekim olduğunu öğrendik. Kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Elzem, bizim üç çocuğumuzdan birisi. Herkes bir engelli adayıdır. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz diye konuştu.