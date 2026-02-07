Muğla EMITT Fuarı'nda Tanıtılıyor - Son Dakika
Muğla EMITT Fuarı'nda Tanıtılıyor

07.02.2026 12:47
Muğla, EMITT Fuarı'nda turizm değerlerini uluslararası profesyonellere tanıtıyor.

Muğla Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi bu yıl 29'uncusu düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMlTT) kentin tanıtımını yapıyor.

İstanbul Fuar Merkezi'nde 5-7 Şubat'ta gerçekleştirilen, turizm sektörünün önemli uluslararası organizasyonları arasında yer alan fuardaki Muğla standında, kentin deniz, doğa, kültür ve gastronomi turizmine yönelik değerleri uluslararası turizm profesyonellerine tanıtılıyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, "Muğla'nın her ilçesi farklı turizm değerleri barındırıyor. Ula gibi doğal dokusunu koruyan destinasyonların uluslararası platformlarda yer alması, sürdürülebilir turizm vizyonumuza katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise fuarda ilçelerle birlikte ortak tanıtım çalışması yürüttüklerini belirterek, "Muğla'nın dört mevsime yayılan turizm çeşitliliğini uluslararası arenada daha görünür kılmak için EMITT gibi organizasyonlarda aktif rol alıyoruz. Ula başta olmak üzere tüm ilçelerimizin turizm potansiyelini dünyaya tanıtmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Fuar kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde tur operatörleri, seyahat acenteleri ve sektör temsilcileriyle yeni iş birliği olanakları ele alındı.

Muğla standında düzenlenen tanıtım etkinlikleriyle ilçelerin yerel değerleri, kültürel mirası ve turizm altyapısı hakkında ziyaretçilere bilgi verildi.

Kaynak: AA

