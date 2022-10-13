Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı! Savaş jetleri devreye girdi - Son Dakika
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Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı! Savaş jetleri devreye girdi

13.10.2022 01:40

Muğla Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine giden Jet2 hava yolu şirketine ait Airbus A-321 tipi bir yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle İngiliz savaş uçakları eşliğinde Londra'daki Stansted Havalimanı'na indirildi. Uçakta arama yapıldığı belirtildi.

Dalaman'dan İngiltere'nin Manchester kentine giden Jet2 hava yolu firmasına ait bir yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı. Uçak, İngiliz savaş uçakları eşliğinde başkent Londra'daki Stansted Havalimanı'na indirildi.

SAVAŞ UÇAKLARI EŞLİK ETTİ

İngiliz hava yolu şirketi Jet2, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı doğrulayarak Dalaman'dan Manchester'a giden LS922 sefer sayılı uçağın, Birleşik Krallık Hava Trafik Kontrolü yönetiminde, Londra'daki Stansted Havalimanı'na yönlendirildiğini teyit etti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, bomba ihbarı nedeniyle Stansted Havalimanı'na yönlendirilen yolcu uçağına, 2 İngiliz Typhoon savaş uçağı eşlik etti.

"GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE İNDİ"

Stansted Havalimanı'ndan bir sözcü de olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Dalaman'dan Manchester'a giden bir Jet 2 uçağı bu akşam Stansted Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak güvenli bir şekilde indi ve ana yolcu terminalinden uzak bir yere park etti. Pist kısa bir süreliğine kapatıldı ama şimdi yeniden açıldı."

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Kaynak: AA

Manchester, Londra, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı! Savaş jetleri devreye girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'den İngiltere'ye giden yolcu uçağı için bomba ihbarı yapıldı! Savaş jetleri devreye girdi - Son Dakika
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