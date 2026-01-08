Muğla, Kruvaziyer Turizminde Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Muğla, Kruvaziyer Turizminde Büyümeye Devam Ediyor

08.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla, geçen yıl 162 kruvaziyerle 227 bin 807 yolcuya ev sahipliği yaptı, 2024te bu sayı artacak.

Muğla'nın turizm merkezleri, geçen yıl yüksek kapasiteleri ve lüks imkanları dolayısıyla "yüzen otel" olarak nitelendirilen 162 kruvaziyerle gelen 227 bin 807 yolcuyu ağırladı.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken, her yıl milyonlarca turistin tercih ettiği Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye dev kruvaziyerlerin de rotasında yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, AA muhabirine, Muğla'ya 2024'te 145 kurvaziyer gelirken geçen yıl bu sayının 162'ye yükseldiğini söyledi.

Kruvaziyer turizmi açısından iyi bir sezonun geride bırakıldığını belirten Toprak, "Geçen yıl Bodrum'a 116, Marmaris'e 43 ve Fethiye'ye 3 kruvaziyerle toplam 227 bin 807 turist geldi. Kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 10 arttı. 2026 yılında da yine bu artış oranlarını yakalayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"Kruvaziyerle gelen turist para harcıyor"

Kruvaziyerle gelen turistlerin vakitleri kısıtlı olduğu için turizm merkezlerinin önemli uğrak noktalarını gezdiğini dile getiren Toprak, "Kruvaziyerle gelen turist para harcıyor. Gelen turist gemisinden indiği andan itibaren ilimize ve ülkemize ciddi anlamda kazanç sağlatıyor. Muğla'da kruvaziyer turizmi giderek artıyor." diye konuştu.

Muğla'nın deniz, kum, güneş üçgeninin yanı sıra son yıllarda kültür turizmiyle de öne çıktığını, bundan dolayı "yüzen oteller" ile gelen turistlerin de ilgisini çektiğini ifade eden Toprak, özellikle Avrupa ülkelerinden kruvaziyer turizmine yönelik bir yoğunluk yaşandığını kaydetti.

Toprak, gelen yolcuların çoğunun Alman, daha sonra ABD'li ve İngiliz ağırlıklı olduğunu, gemilerde ayrıca Avusturya, İtalya ve Yeni Zelanda'dan da yolcular bulunduğunu söyledi.

Tarihi yerleri gezip alışveriş yapıyorlar

Bodrum'a gelen yolcuların genellikle kentteki tarihi alanları Bodrum Çarşısı'nı ve Bodrum Kalesi'ni gezdiğini ifade eden Toprak, Marmaris'e gelenlerin ise çoğunlukla Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezmeyi tercih ettiğini, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret ettiğini dile getirdi.

Toprak, bazı yolcuların da deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdiğini, bir kısmının da günübirlik turlarla Kaunos Antik Kenti, Dalyan Kanalı ve İztuzu Plajı'nı gezdiğini söyledi.

Fethiye'ye gelen turistlerin de kent çarşısının yanı sıra ilçedeki plajlara gittiğini belirten Toprak, bazı turistlerin ise ören yerleri, Ölüdeniz ve Kelebekler Vadisi turlarına katıldıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kültür, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Muğla, Kruvaziyer Turizminde Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum Ehliyeti yetmeyince ceza kesilen genç: Bu para benim 3 aylık bursum
Sokak ortasında dehşet Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı Sokak ortasında dehşet! Bebekli kadına ve çocuğa saldırdı
Görüntü İstanbul’dan Binlercesi yan yana dizildi Görüntü İstanbul'dan! Binlercesi yan yana dizildi
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

12:13
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
Bedelli askerlik ücreti 333 bin 89 TL oldu
12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:54
Rıza Pehlevi’nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti
11:29
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti’ye geçebilir
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye'de hala ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 12:51:01. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla, Kruvaziyer Turizminde Büyümeye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.