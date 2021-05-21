MUĞLA MARMARİS İÇMELER HALK PLAJI'NDA SONA GELİNDİ- YENİDEN - Son Dakika

MUĞLA MARMARİS İÇMELER HALK PLAJI'NDA SONA GELİNDİ- YENİDEN

21.05.2021 19:04

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki mavi bayraklı İçmeler Halk Plajı'ndaki inşaat çalışmalarının 11 Haziran'a kadar tamamlanarak hizmete açılmasının beklendiği bildirildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi, İçmeler Mahallesi'ndeki mavi bayraklı İçmeler Halk Plajı'ndaki inşaat çalışmalarının 11 Haziran'a kadar tamamlanarak hizmete açılmasının beklendiği bildirildi.

Kültür Turizm Bakanlığı'nın turizmin yoğun olduğu şehirlerde halkın ücretsiz yararlanması için beş yıldız konforunda başlattığı, nitelikli halk plajı projelerinden birinin inşası Marmaris'te devam ediyor. Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki turistik İçmeler Mahallesi sahilindeki Kültür Turizm Bakanlığı kuruluşu olan TURAŞ A.Ş. tarafından işletilecek olan mavi bayraklı İçmeler Halk Plajı'nda çalışmalar sürüyor. Duş, soyunma kabinleri, mescit, emzirme odası, restoran ve büfenin yer alacağı plaja, tanesi 8 bin lira olan özel yapım şezlonglar yerleştirileceği bildirildi. Plajda engellilerin rahatça denize girebileceği özel alanların da yer alacağı belirtildi. 2 bin kişi kapasiteli plajdaki çalışmaların 11 Haziran'a kadar tamamlanması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü kaydedildi.

TURAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cem Sultan Saral, çalışmalar hakkında şöyle dedi: "İçmeler Halk Plajı'ndaki çalışmalara bir ay önce başladık. Burada yıkılacak olan bir istinat duvarı vardı. Bunu yıkarak 100 metrelik yeni bir duvar örüldü. İstinat duvarı yapılırken 3 palmiye ağacı söküldü. Bu ağaçları daha sonra tekrar yerine diktik. Plajda duşlarımız, soyunma kabinlerimiz mevcut. Çocuklar için oyun alanlarımız var.

Ayrıca sağlık ve bebek bakım birimleri mevcut. En çok önem verdiğimiz engelli insanlar için alanlarımız olacak. Doğa ile uyumlu bir proje gerçekleşiyor."

MUĞLA MARMARİS İÇMELER HALK PLAJI'NDA SONA GELİNDİ- YENİDEN
MUĞLA MARMARİS İÇMELER HALK PLAJI'NDA SONA GELİNDİ- YENİDEN
MUĞLA MARMARİS İÇMELER HALK PLAJI'NDA SONA GELİNDİ- YENİDEN
MUĞLA MARMARİS İÇMELER HALK PLAJI'NDA SONA GELİNDİ- YENİDEN

Marmaris, İçmeler, Haziran, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA MARMARİS İÇMELER HALK PLAJI'NDA SONA GELİNDİ- YENİDEN - Son Dakika


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