Bodrum açıklarında 1 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 1 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.09.2022 20:56
Bodrum açıklarında 1 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik bottaki düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 1 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 1 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum açıklarında 1 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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