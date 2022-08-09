Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı

09.08.2022 13:40
Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzerek Yunan adasına geçmeye çalışan ve eski astsubay başçavuş ve üsteğmen oldukları belirlenen 2 FETÖ/PDY üyesi yakalandı. L.Ç. ve H.C. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bodrum açıklarında 2 kişinin yüzerek Yunanistan'ın Kos Adası'na geçmeye çalıştığı ihbarını alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti.

DENİZDE YAKALANDILAR

Üzerlerinde dalgıç kıyafeti olan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince denizde yakalandı. Eski astsubay başçavuş ve üsteğmen oldukları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

FETÖ/PDY şüphelileri denizde yüzerken yakalandı

TUTUKLANDILAR

L.Ç. ve H.C. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Türkiye'nin İlk Süngercilik Müzesi Bodrum'da Açılacak Türkiye'nin İlk Süngercilik Müzesi Bodrum'da Açılacak Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cü 2 eski asker yakalandı Yüzerek Yunan adalarına kaçmaya çalışan FETÖ'cü 2 eski asker yakalandı
Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari FETÖ'cü 2 eski asker denizde yüzerken yakalandı - Son Dakika
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