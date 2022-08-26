Datça'da 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayla ilgili iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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Datça'da 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayla ilgili iki kişi tutuklandı

26.08.2022 10:09
Datça'da 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayla ilgili iki kişi tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde can salı içerisinde ölüme terk edilen 75 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayla ilgili olarak iki kişi polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde can salı içerisinde ölüme terk edilen 75 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayla ilgili olarak iki kişi polis ekipleri tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Datça Mersincik Burnu kuzeybatı mevkiinde Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen ve içerisinde 75 düzensiz göçmenin bulunduğu 3 adet can salı tespit edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenler işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda O.A ve S.B.Y isimli şahısların kendilerini yabancı uyruklu olarak tanıttıkları ve olayın şüphelileri olduğu belirlendi. Şüpheli O.A ve S.B.Y mevcutlu olarak adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Muğla, Datça, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Datça'da 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayla ilgili iki kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, olayla ilgili iki kişi tutuklandı - Son Dakika
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