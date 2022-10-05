Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

05.10.2022 20:52
Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İ.O. ile H.E'nin vatandaşlardan, ihaleye çıkarılan devlet arazilerini satın almak için para topladıkları ve aldıkları paraları daha sonra geri vermedikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Vatandaşlardan yaklaşık 20 milyon lira topladıkları iddia edilen İ.O, H.E. ve H.B.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonlarına el konuldu, banka hesapları bloke edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.O. ile H.E. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı, H.B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Muğla'da kaçak 21 bin makaron ele geçirildi Muğla'da kaçak 21 bin makaron ele geçirildi Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmiş Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmiş
Kaynak: AA

Hisarcık, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:45 Bakan Bilgin, merakla beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili yol haritasını canlı yayında açıkladı
23:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın restinden sonra Yunanistan'dan hamle! Olası bir operasyona karşı yeni bir önlem alıyorlar
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
21:52 Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına cevap verdi
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
21:28 "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem olan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
21:24 Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 00:43:19. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement