İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İ.O. ile H.E'nin vatandaşlardan, ihaleye çıkarılan devlet arazilerini satın almak için para topladıkları ve aldıkları paraları daha sonra geri vermedikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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