Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin S.K. olduğunu tespit etti. Akarca Camisi'nde yakalanan S.K'nin üstünde çalıntı olduğu belirlenen 915 lira bulundu.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Hisarcık, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da down sendromlu kişinin parasını çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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