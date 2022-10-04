Fethiye'de otomobille çarpışan İngiliz motosikletli öldü - Son Dakika
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Fethiye'de otomobille çarpışan İngiliz motosikletli öldü

04.10.2022 17:36
Fethiye'de otomobille çarpışan İngiliz motosikletli öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin İngiliz uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin İngiliz uyruklu sürücüsü yaşamını yitirdi.

S.Ö. (38) idaresindeki 48 GY 666 plakalı otomobil, Ölüdeniz Mahallesi'nde, Keith William Cupitt'in (64) kullandığı 48 ML 332 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Cupitt, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye'de otomobille çarpışan İngiliz motosikletli öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de otomobille çarpışan İngiliz motosikletli öldü - Son Dakika
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