Sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Cupitt, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Ölüdeniz Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fethiye'de otomobille çarpışan İngiliz motosikletli öldü - Son Dakika

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