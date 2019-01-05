Son Dakika Haberleri: Muğla'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Muğla'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

50 dakika önce

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Muğla'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı, System.String[]
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 dereceye kadar düştüğü Muğla'da, yüksek kesimlere kar yağdı.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.


Kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Karın başlamasının ardından kent merkezinde yaşayanlar bölgeye giderek kar üstünde mangal yaptı ve kar topu oynadı.

Özlüce, Gazeller, Yörükoğlu, Şenyayla, Dokuzçam, Yemişendere, Sungur, Muratlar, Günlüce, Göktepe ve Fadıl mahallelerinin yolları da karla kaplandı.

Bölgede yol açma çalışmaları da belediye ekiplerince aralıksız sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:25 Kaynak: AA

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